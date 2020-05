Mit ihren Tangoklängen überraschten gestern Anja Pottier, Kathrin Koerber und Christian Seifert vom MDR-Sinfonieorchester Klein und Groß vom Kindergarten Mozartweg in Apolda.

Tango im Kindergarten

Zu Klängen von Tango, Samba und Cha-Cha-Cha durfte am Donnerstagvormittag freien Herzens und mit lockerer Sohle im Kindergarten Mozartweg getanzt werden. Dafür sorgten die Überraschungsgäste vom MDR-Sinfonieorchester aus Leipzig – Anja Pottier, Kathrin Koerber und Christian Seifert auf ihren Violinen und einer Bratsche.

Die Idee, sich an der Aktion des Senders zu beteiligen hatte Anja Lüttig, deren Sohn in die Einrichtung geht. Der Auftritt war vor allem als kleines Dankeschön an alle Erzieher gerichtet, die wegen der Corona-Krise derzeit keinen leichte Job haben.

Im Anschluss zogen die drei Leipziger Musiker weiter zu Auftritten in Kranichfeld und Erfurt, um auch dort Menschen für ihre Arbeit während der Krise zu danken.