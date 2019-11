Mitglieder, Sponsoren und Freunde des Apoldaer Tennisclubs waren am Wochenende zum großen Jahresabschluss in den Kuhstall nach Zottelstedt eingeladen. Seit sieben Jahren feiert der Sportverein, der aktuell 240 ...

Tennisclub feiert seine Party

Mitglieder, Sponsoren und Freunde des Apoldaer Tennisclubs waren am Wochenende zum großen Jahresabschluss in den Kuhstall nach Zottelstedt eingeladen. Seit sieben Jahren feiert der Sportverein, der aktuell 240 Mitglieder zählt, seine Apoldaer-Tennis-Party (ATP) nun schon. Vorsitzender Dieter Stachelroth (links) erinnert in seiner Begrüßung unter anderem an den erfolgreichen 20. Glockenpokal in diesem Jahr, zu dem sich Teilnehmer aus ganz Deutschland eingefunden hatten, oder an den Bau der Tennishalle vor zwei Jahrzehnten. Foto: Sascha Margon