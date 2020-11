Tiefbauarbeiten verzögern geplanten Bauablauf in Utenbach

Mit zeitlichem Verzug steuern aktuell die Arbeiten in Utenbach auf die kommende Winterphase zu. Auf Nachfrage beim Landesamt für Bau und Verkehr, das die Maßnahme verantwortet, wird diesbezüglich auf die seit dieser Woche abgeschlossenen Tiefbauarbeiten am Abwasser-Kanalnetz verwiesen. So sind die Verzögerungen im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass es Schwierigkeiten bei den Erdbauarbeiten für den neuen Abwasserkanal gab. Hier mussten Einbauteile in einer Tiefe von mehr als acht Meter verbaut werden, was sich schwieriger gestaltete als gedacht.

Derzeit arbeite die beauftragte Bietergemeinschaft Wachenfeld Bau GmbH und BR Ingenieurbau Elxleben GmbH mit Hochdruck daran, den entstandenen Zeitrückstand gegenüber dem geplanten Bauablauf wieder zu minimieren. Anders als zuvor angekündigt, soll deshalb auch in Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen in den Wintermonaten die Baumaßnahme fortgeführt werden und keine Unterbrechung stattfinden. Ursprünglich sollte in dieser Zeit eine Teilöffnung der Straße realisiert werden, die per Ampelregelung einspurig den Verkehr durch die Baustelle führt. Da man nun von diesem Plan abweicht, wurde unter anderem auch die Umleitungsstrecke über einen Wirtschaftsweg für den Linienbus-Verkehr, Rettungskräfte, Feuerwehr und Entsorgungsfahrzeugen sowie für den landwirtschaftlichen Verkehr asphaltiert. Anfang November haben im Ortskern die Abrissarbeiten an den drei Ingenieurbauwerken begonnen. Zeitgleich wurde für eine Passage der Fußgänger entlang des Baustellenbereich eine Behelfsbrücke errichtet. In den kommenden Wochen sollen die Abrissarbeiten an den drei Teilbauwerke Utenbachbrücke, Brücke Wilde-Graben und jener Stützwand entlang des Utenbachs weitergehen. Parallel dazu laufen nach erfolgter Öffnung der Baugruben notwendige Umverlege- und Sicherungsarbeiten an den vorhandenen Kabelführungen verschiedener Versorgungsträger. Daneben beginnt die komplette Beräumung der Bachsohle an der Brücke über den Wilden Graben. Derzeit ist Landesamt optimistisch, die Arbeiten wie geplant bis November 2021 abschließen zu können.