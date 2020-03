Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trotz Krise: Viel Arbeit im Freibad und in der Schwimmhalle

Kein Mensch kann im Moment sicher sagen, wie lange der Stillstand wegen der Corona-Krise in unserem Land anhält. Zweifelsfrei wird es aber eine Zeit danach geben, in der das öffentliche Leben wieder zum Laufen gebracht werden muss. Deshalb sind seit letzter Woche auch die Mitarbeiter der Apoldaer Beteiligungsgesellschaft (ABG) mit zahlreichen Arbeiten betraut, die wegen des wochenlang verordneten Stillstands derzeit augenscheinlich gar keinen Sinn machen. „Wir wissen nicht, wie sich die Lage entwickelt, wollen aber auf alles vorbereitet sein, sollte es sich wider Erwarten doch normalisieren", erklärt Diana Weßler. Konkret meint die ABG-Chefin beispielsweise die Vorbereitung der Freibadsaison, deren Start aktuell vollkommen ungewiss ist. Dennoch will man sich darauf einstellen und auf alles vorbereitet sein. Auf dem Gelände des Bades sind derzeit unter anderem Thomas Büttner und Auszubildende Angelina Stößel mit Aufräum- und Pflegearbeiten beschäftigt. Der Winter und die Stürme der vergangenen Wochen haben so manchen Schaden und Dreck hinterlassen. Beides soll nun beseitigt werden.

Dabei ist man sowohl im Freibad als auch im benachbarten Stadion auf viel Eigeninitiative angewiesen, geht es beispielsweise um den Ast- und Grünschnitt. Wie Diana Weßler erklärt, haben kurzfristig zahlreiche Firmen ihre Zusagen wegen der Krise zurückgezogen und Aufträge storniert, weshalb nun die ABG-Mitarbeiter selbst Hand anlegen. Einzig das Becken wird derzeit nicht angerührt. Würden normalerweise dieser Tage die Reinigungsarbeiten anlaufen, will man hier wohlweislich noch abwarten. Schließlich müsste nach der Reinigung das Becken gleich wieder mit Frischwasser gefüllt und die Reinigungs- und Filtersysteme hochgefahren werden, zudem kostet eine Beckenfüllung stolze 10.000 Euro. Geld, das im Fall einer Verlängerung des Krisenzustandes aus dem Fenster geworfen wäre. Zudem könnte im Fall der Fälle innerhalb von 14 Tagen das Becken für die Saison fertig gemacht werden. Eben wegen der Kosten, denen derzeit keine Einnahmen gegenüber stehen, sind in der Apoldaer Schwimmhalle fast alle Systeme abgeschaltet, die gesamte Anlage wird nur noch im Notbetrieb gefahren. Das Kinderbecken wurde geleert, die Heizung und die Chloranlage für das große Becken sowie die Lüftung für die Halle sind ebenfalls abgeschaltet. Einzig die Umwälzanlage zur Reinigung bleibt noch in Betrieb. Derweil ziehen die Mitarbeiter in der Halle mit Schrubber und Putzeimer durch das gesamte Haus, um alle Oberflächen in Bad und Sauna zu desinfizieren. In der Verwaltung werden aktuell alle liegengeblieben Aufgaben erledigt; man nutzt die Zeit so gut es geht. So dürfen Mitarbeiter aktuell ihre angesammelten Überstunden abbummeln oder ihren Resturlaub nehmen. „Wir kommen gerade vor allem den jungen Eltern mit diesen Regelungen entgegen, die sich aktuell um ihre Kinder kümmern müssen", erklärt Diana Weßler. Zudem bereite man sich in der ABG auf die komplette Schließung im Ernstfall vor und stelle sich schon jetzt vorsorglich auf ein Arbeiten von zu Hause aus ein.