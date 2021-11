Überholt trotz Verbot: Zwei Schwerverletzte auf B7

Utzberg. Weil ein Autofahrer sich trotz Überholverbot vor einen Lkw setzen wollte, kam es auf der B7 bei Utzberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Freitagmorgen auf der B7 zwischen Utzberg und Mönchenholzhausen. Ein 26-Jähriger wollte sich nach Polizeiangaben mit seinem Auto trotz Überholverbot vor einen Lkw setzen. Dabei missachtete der Mann den Gegenverkehr und stieß hier frontal mit einem SUV zusammen, welcher von einem 65-Jährigen gefahren wurde. Dieser überschlug daraufhin mit seinem Fahrzeug, welches auf auf dem Dach liegen blieb.

Die Kollision war so heftig, dass beide Fahrzeugführer eingeklemmt wurden und durch die Feuerwehr wieder befreit werden mussten. Die Männer kamen anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 30.000 Euro. Die Bundesstraße war für zirka fünf Stunden voll gesperrt. Gegen den Unfallverursacher wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.