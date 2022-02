Unbekannte bedrängen 18-Jährigen in Apolda – Fluchtversuch endet im Krankenhaus

Apolda. Ein junger Mann ist in Apolda von mehreren Personen bedrängt und beschimpft worden. Bei der Flucht vor den Unbekannten verletzte sich der 18-Jährige.

Am Freitagabend gegen 19.20 Uhr wurde ein 18-jähriger Fußgänger in der Apoldaer Straße des Friedens von einer Gruppe bestehend aus drei bis vier Personen bedrängt und beschimpft. Beim Versuch zu flüchten, stürzte der junge Mann und verletzte sich an der Schulter, so dass sich eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich war. Die Ermittlungen zu Unbekannten dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03644/541-0 entgegen.