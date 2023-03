Unbekannte Diebe brechen in Apolda in ein Haus ein und stehlen zwei Uhren im Wert von 1000 Euro

Apolda. Die Diebe hatten die Eingangstür aufgehebelt, Schränke durchwühlt und zwei Uhren entwendet.

Am Mittwoch wurde der Polizei ein Einbruch in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße gemeldet. Laut Polizeibericht kann kein genauer Zeitpunkt für den Einbruch genannt werden, jedoch soll er in den letzten 30 Tagen stattgefunden haben.

Unbekannte Täter hatten die Eingangstür aufgehebelt, sämtliche Schränke durchwühlt und zwei Uhren im Wert von 1000 Euro gestohlen. Außerdem ist ein Sachschaden von circa 500 Euro an der Haustür entstanden.