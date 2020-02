Einbrecher stahlen in Apolda einen Fernseher und ein Auto.

Apolda. Einbrecher haben ein Haus und eine Garage in Apolda durchwühlt und ein Auto gestohlen.

Unbekannte stehlen Fernseher und Auto in Apolda

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte stehlen Fernseher und Auto in Apolda

Einbrecher haben zwischen Samstag und Mittwoch in Apolda ein Haus und die Garage durchwühlt. Dabei nahmen sie einen Flachbildfernseher und einen Mercedes mit.

Wie die Polizei mitteilte, hätten die Täter ein Fenster in dem Haus in der Buttstädter Straße aufgebrochen und seien so ins Innere gelangt. Sie durchwühlten Schränke und öffneten die Garage, aus der sie einen Mercedes stahlen.