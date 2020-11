Unbequem aber wirkungsvoll

Was zum Start des Schuljahres am Gymnasium dem Vernehmen nach als unbequemes Maßnahmenpaket aufgenommen wurde und nicht immer auf Gegenliebe stieß, scheint sich nun im Ernstfall als probates Mittel zu erweisen: Getrennte Bereiche, wie feste Sanitärräume für jede Klassenstufe, eigene Areale auf dem Schulhof oder die Zwangslüftung zur großen Hofpause, bei der alle ohne Wenn und Aber das Haus verlassen müssen. All das dient der Vermeidung von Durchmischung der Gruppen. Dank der Maßnahmen, so zeigt es der Ernstfall, muss hoffentlich nicht gleich die gesamte Schule schließen.

Dennoch hängt auch im Gymnasium der Schulbetrieb zeitweise am seidenen Faden, weil Lehrerkollegen unabhängig von Corona im Krankenstand weilen oder als Eltern ihre kranken Kinder betreuen. Deshalb sind neben den Siebtklässlern, die in häusliche Quarantäne geschickt worden, auch die der achten nun im häuslichen Lernen, um Personal zu sparen. Dabei kommt der Schule die Erfahrung aus dem ersten Lockdown zu Gute, als der Unterricht per Videoschalte erprobt wurde. Unabhängig vom Präsenzunterricht kann also Lernstoff vermittelt werden. Die verbliebenen Lehrer unterrichten derweil im Haus in den übrigen Klassen und können so den Unterricht besser absichern.