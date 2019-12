Und hinterher wird gejammert

Die Welt war schon immer einem stetigen Wandel unterworfen. Technologien katapultieren in immer schnellerem Maße den Wandel der Gesellschaft nach vorne. Dass das auch vor der Wirtschaft nicht Halt macht, ist als Bemerkung ebenso einleuchtend wie des Erwähnens überflüssig.

Selbst wer nicht mobil ist, vielleicht bis vor drei Dekaden noch von Mauern in seiner Freiheit beschränkt war, der kann heute bei den großen Ketten im Laden oder über das Internet Waren aus aller Herren Länder erwerben.

Wer an Autos denkt, der denkt vielleicht noch an deutsche Ingenieure, die preußisch-tugendhaft mit Monokel und Pickelhaube ihr Werk betrachten. Wer an Fleisch denkt, der denkt vielleicht an den breitschultrigen Metzger von nebenan, der das süße Schaf streichelt, bevor er daraus leckere Wurst macht. Die Dauerverfügbarkeit von Waren, vielleicht auch nur durch das in grüner Schrift signalisierte „Artikel verfügbar“ hat uns den Kontakt zu den eigentlichen Produzenten verlieren lassen. Global werden die Dinge aber massenhaft, bisweilen lieblos angefertigt. Und das unter Bedingungen, vor denen hierzulande die Augen verschlossen werden.

Die romantischen Vorbilder aus dem Handwerk, die uns den Konsum versüßen, die wird es aber bald kaum noch geben.