Vereinstraining in den Sporthallen im Weimarer Land

Weimarer Land. Schulverwaltungsamt will in den nächsten Tagen informieren.

Im Verlauf der Woche will sich das Schulverwaltungsamt Weimarer Land dazu äußern, inwieweit die Sporthallen des Kreises wieder für den Freizeit- beziehungsweise Vereinssport geöffnet werden können. In den vergangenen Tagen hatte es vor dem Hintergrund sinkender Coronazahlen verstärkt Anfragen von Vereinssportlern gegeben, wann wieder in den Hallen trainiert werden kann.