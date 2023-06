Der Fahrer eines Transporters hat sich am Mittwoch in Reisdorf verschätzt (Symbolbild).

Verschätzt: Transporter bleibt im Weimarer Land an Dachrinne hängen

Reisdorf. Der Fahrer eines Transporter hat am Mittwoch in Reisdorf die Höhe seines Kastenaufbaus unterschätzt. Ein Wohnhaus wurde beschädigt.

Der 26-Jährige Fahrer eines Transporters hat am Mittwoch gegen 9.30 Uhr in Reisdorf die Höhe seines Kastenaufbaus unterschätzt. Laut Polizei blieb das Fahrzeug an der Dachrinne eines Wohnhauses hängen und schob diese komplett aus der Führung.

Bei dem Unfall seien Ziegel abgedeckt sowie der Dachkasten und die Fassade beschädigt worden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilt.

