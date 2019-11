Der Aufsichtsrat der Wohnungsgesellschaft Apolda (WGA) hat jetzt der Übernahme weiterer Anteile an der Betreibergesellschaft des Hotels am Schloß genehmigt. Dieses passierte dem Vernehmen nach einstimmig.

Damit wurde die Reihe der positiven Voten von Ausschuss und Stadtrat fortgesetzt, die sich ebenfalls für die Übernahme von 40 Prozent der Anteile ausgesprochen haben, die bislang die Vereinsbrauerei Apolda hielt. Bei dieser verbleiben fortan drei Prozent an der Betreibergesellschaft.

Der Anteil der WGA wächst auf 50 Prozent, der der Stadt Apolda verharrt bei 47 Prozent an der GmbH.

Der Kaufvertrag wurde nun auch notariell besiegelt.

Die Änderung der Gesellschafterverhältnisse hängt ursächlich mit dem Bestreben zusammen, massiv ins Hotel investieren zu müssen. Insbesondere der Restaurantbereich soll dabei modernisiert werden.

In den vergangenen Monaten bohrten Stadt und WGA immer wieder bei der Brauerei nach, ob sie sich denn an der dringend nötigen Modernisierung des Hotels beteiligt. Dann fiel die Entscheidung, dass sie das nicht möchte und lieber in die Brauerei selbst investiert. Nun übernimmt die WGA die Mehrheit, so dass der Investition ins Hotel nichts mehr im Wege steht.

So laufen hinter den Kulissen bereits Abstimmungen zwischen der Innenarchitektin und Bauüberwacher Peter Scherneck von der Firma iD.

Zudem wird diskutiert, ob und wann das Hotel beziehungsweise das Restaurant geschlossen werden sollte, um den Umbau zügig bewerkstelligen zu können. Nicht zuletzt ist zu klären, wann ausreichend Baufirmen zur Verfügung stehen.