Verwaister Opel im Straßengraben bei Gebstedt

Am Freitag gegen 1.30 Uhr wurde der Polizei in Apolda ein Auto gemeldet, das nach einem Unfall in einem Straßengraben liegen würde. Laut der Polizei befand sich der Golf am Abzweig Gebstedt und es waren keine Personen vor Ort.

Nach dem Eintreffen der Polizei kam ein weiteres Fahrzeug an die Unfallstelle, deren Insassen den Golf bergen wollten. Dabei stellt sich heraus, dass der Fahrer des Golfs einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille hatte.

Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins wurden veranlasst und Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht aufgenommen. Am Golf entstand Totalschaden.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Thüringen