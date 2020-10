Verwaltung in Bad Sulza ändert am Montag den Corona-Modus

Weil die wegen der kürzlichen Fallhäufung verschärfte Corona-Allgemeinverfügung des Kreises nun wieder zurückgenommen wird, fallen auch in der Landgemeinde Bad Sulza bestimmte Einschränkungen weg. Höhere Sicherheitsvorkehrungen bleiben für das Rathaus der Kurstadt sowie die Außenstelle auf der Saaleplatte erhalten.

Ein Spontanbesuch der Ämter ist trotz Entspannung der Lage noch nicht möglich, heißt es aus dem Rathaus. Für einen Termin auf dem Amt sei eine Vorabsprache obligatorisch. Wer am Stichtag die Sachbearbeiter treffe, müsse die Einrichtungen weiterhin mit Maske betreten, Hände desinfizieren und seine Kontaktdaten hinterlassen.

Deutliche Entspannung versprechen die geänderten Regularien für die Kameraden der Feuerwehren. Der Ausbildungs- und Übungsbetrieb sei unter den allgemeinen Rahmenbedingungen wieder möglich. Auch darf die Kinder- und Jugendarbeit der Floriansjünger wieder aufgenommen werden.

Maximale Besucherzahlen für Jugendclubs und Dorfgemeinschaftshäuser

Lockerungen gibt es auch für die kommunalen Versammlungsorte. So dürfen städtische Jugendclubs wieder öffnen und von bis zu 15 Personen maximal besucht werden. In den wiedereröffneten Dorfgemeinschaftshäusern liege diese Grenze bei 30 Personen. Sollten in den Treffs für Jung und Alt Veranstaltungen stattfinden müssten jeweils Konzepte beim Gesundheitsamt vorgelegt werden. Mit den genehmigten Konzepten müsse dann die Verwaltung von Bad Sulza zur finalen Genehmigung aufgesucht werden.

Wo die Landgemeinde keine gesonderten Verfügungen ausgesprochen oder erlassen hat, gelten die allgemeinen Corona-Verordnungen des Kreises bzw. des Freistaates Thüringen.