Eine tolle Show wirft ihren Schatten voraus. Und die Freunde der Musik von Udo Lindenberg wissen das zu schätzen. Gut, dass es in Apolda Simone und Hartmut Grünler gibt. Das Gastwirtspaar vom „Parkidyll“ nämlich hat beste persönliche Kontakte zu Vize-Udo, alias Arnd Rödiger.

Nachdem Vize-Udo bei einem Konzert im Kulturzentrum Schloss Apolda im Januar 2019 begeisterte, kommt er nun erneut samt seiner Panikkomplizen nach Apolda. Am 8. Februar tritt er, den man kaum vom echten Udo unterscheiden kann, in der Stadthalle auf. Inzwischen sind für das Konzert bereits rund 300 Karten verkauft. Und diejenigen, die im Januar schon dabei waren, wissen, dass man sich sputen muss, um dieses Ereignis nicht zu verpassen. Organisiert wird das Spektakel von Grünlers, die große Fans sind.

Wer Karten haben möchte, kann diese im Ticketshop Thüringen erwerben oder sich bei Grünlers melden: 03644/619706. Einlass für das Konzert am 8. Februar ist 18.30 Uhr, 20 geht es los mit: „Panik aufs Öhrchen mit Eierlikörchen, Yeah!“. Die Stehkarte gibt es für 24,90 Euro, den Sitzplatz für 29,80 Euro.

Für den 8. Februar ist es Grünlers als Veranstalter nicht nur gelungen, Vize-Udo erneut zu buchen, sondern sie planen auch ein originelles Rahmenprogramm, das Udo-typisch abgestimmt ist. So soll auf dem Balkon der Stadthalle eine Whisky- und Zigarren-Lounge unterm Heizpilz eingerichtet werden. Dabei arbeite man mit dem Zigarren-Kontor Weimar zusammen, so Hartmut Grünler im Zeitungsgespräch.

Darüber hinaus wird ein „Panik-Büfett“ vorbereitet für diejenigen Gäste, die eine der VIP-Karten erwerben. Das Ganze wird auf der Empore ausgerichtet.

Im Saal selbst wird es sowohl Sitz- als auch Stehplätze geben. Dort wird es Getränke und ein Imbissangebot geben.

Zudem ist eine besondere Aktion insoweit geplant, als Vize-Udo mit einigen „Goldkehlchen“-Kindern aus Apolda gemeinsam auf der Bühne singen wird.

Zudem hat das Team von Planet-Power, das die Technik schmeißen wird, einen mega-geile Licht- und Soundshow angekündigt.

Im Vorfeld des Konzerts haben sich Grünlers obendrein noch etwas Besonderes überlegt. So wird es am 28. November im „Parkidyll“ eine Promotion-Veranstaltung geben, die von 18 bis 21 Uhr stattfindet. Vize-Udo hat sich dazu angesagt und er wird auch einen Pianisten mitbringen. Es ist also eine Live-Performance zu erwarten. Wer dabei sein möchte, kann das für einen Selbstkostenbeitrag von 5 Euro tun. Es wird Häppchen und einige Udo-typische Goodies geben. Außerdem können natürlich auch an diesem Abend Eintrittskarten fürs große Konzert erworben werden.

Nicht zuletzt verlosen Grünlers zwei mal zwei Eintrittskarten fürs Vize-Udo-Konzert. Die Frage lautet: Woher kommt Vize-Udo? Die Lösung bitte unter Betreff „Vize-Udo“ per Mail an apolda@thueringer-allgemeine.de. Alle Einsendungen, die bis Dienstag 11 Uhr eingehen, nehmen an der Ziehung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.