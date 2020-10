Die zerrissene CDU Thüringen hat derzeit keinen leichten Stand. Auch weiter unten gibt es Konkurrenz. – Etwa die zwischen dem hiesigen Bundestagsabgeordneten Johannes Selle und Ex-Landtagsfraktionschef sowie Ex-Landesparteichef Mike Mohring.

Letzterer möchte im Herbst 2021 in den Bundestag einziehen, wofür er als Kandidat im hiesigen Bundestagswahlkreis 191 (Jena, Sömmerda, Weimarer Land I) durch die Partei aufgestellt werden muss. Im Bundestag bleiben indes möchte Selle.

Deshalb wird es am 5. November im Hotel am Schloß zwischen beiden Politikern zu einer Kampfabstimmung kommen. Weil die Angelegenheit längst persönliche Züge angenommen hat, dürfte die Veranstaltung spannend werden. Abgestimmt wird jedenfalls geheim.

Dem Vernehmen nach hat sich der CDU-Kreisverband Jena bereits für Mohring ausgesprochen, die CDU Weimarer Land dürfte er ohnehin hinter sich haben. Der CDU-Kreisverband Sömmerda steht zu Selle. Im Sömmerdaer Volkshaus hatte der am 15. Oktober nochmals deutlich gemacht, dass er nicht weichen wird. Auf der Veranstaltung waren die neun CDU-Vertreter von Sömmerda für die Kandidatenkür am 5. November in Apolda bestimmt worden. Auch die CDU Weimarer Land hat ihre Vertreter zur Wahl festgelegt. Es sind entsprechend der Größe des Kreisverbandes 20. Die CDU Jena schickt neun.

Gesetzt den Fall, Mohring würde zum Bundestagsdirektkandidaten bestimmt und schaffte es im Herbst 2021, den Bundestagswahlkreis für die CDU zu verteidigen, stünde die Frage, wie er mit seinem Landtagsmandat im Wahlkreis 30 (Wahlkreis Weimarer Land I – Saalfeld-Rudolstadt III) umgeht. Doppelmandate sind laut des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags nicht ausgeschlossen. Mohring könnte dem Volk theoretisch sowohl in Erfurt als auch in Berlin dienen. Wird der Apoldaer mutmaßlich aber nicht, sondern sich auf Berlin konzentrieren, also sein Landtagsmandat abgeben. Das wiederum würde de Frage aufwerfen, wer ihm aus der CDU im Wahlkreis 30 nachfolgt. Theoretische und laut Nachrückerliste wäre es Ex-Landtagspräsidentin Birgit Dietzel. Diese Konstellation würde ebenso eintreten, wenn es am 25. April 2021 eine Landtagswahl gäbe und er erneut den Wahlkreis 30 gewänne, was für ihn möglicherweise schwierig wird, weil die Wähler wüssten, dass er ein Landtagsabgeordneter auf Zeit ist, der schon Koffer für Berlin packt.

Dass die vorgezogene Neuwahl stattfinden soll, wurde zwischen Rot-Rot-Grün und CDU vereinbart.

Ob der Landtag im Februar aber überhaupt aufgelöst wird, um die Neuwahl auch einzuleiten, ist vollkommen offen. – Gerade ein politischer Kopf wie Mohring dürfte auf diese Neuwahl nicht erpicht sein.

Kommentar