Weihnachts-Spende für Therapiehalle übergeben

Es ist zwar nur ein kleiner Betrag, dennoch hilft auch eine vermeintlich geringe Spende von 101 Euro dem Verein „Tierisch Menschlich“, seinem Vorhaben – dem Bau einer neuen Therapiehalle in Wormstedt – ein Stück näher zu kommen, denn dafür wird jeder Euro benötigt.

Gesammelt wurde das Geld bei der Weihnachtsfeier der Tagesmutter-Betreuung von Diana Schmidt. Eltern von ehemaligen und aktuellen kleinen Besuchern der Einrichtung haben dafür bereitwillig im Dezember zusammengelegt. Auch der kleine Raphael war einst in der Betreuung von Diana Schmidt. Sein Schicksal und die guten Erfahrungen mit der tiergestützten Therapie, die der Verein im Ehrenamt auf seinem Gelände in Wormstedt anbietet, hatten die Tagesmutter auf dessen Arbeit aufmerksam gemacht.

So leidet der Sechsjährige Raphael an einer sehr seltenen, genetisch bedingten Krankheit, die ihn unter anderem in seiner Bewegungsfreiheit und seiner Wahrnehmung der Umwelt einschränkt. Dank der Therapie mit den Pferden, kann Raphael mittlerweile sogar alleine sitzen, davon ist seine Mutter Damaris Giese-Hanke fest überzeugt. Sie ist selbst Mitglied im Verein und nahm die Spende am Sonntag im Mehrgenerationenhaus, bei einer Verabschiedungsfeier eines Spatzennestbewohners, entgegen.

„Seit Raphael diese Therapie mitmacht, hat er ein sehr viel besseres Gleichgewichtsempfinden. Außerdem ist ausgeglichener und ruhiger nach den Therapiestunden, weil dabei sämtliche Wahrnehmungen gefordert und gestärkt werden“, erklärt Damaris Giese-Hanke.

Seit 2018 werden für die Idee einer wetterunabhängigen Therapie-Reithalle nun schon Gelder gesammelt – mit dem Ziel, einen fünfstelligen Betrag als Eigenmittel zusammen zu bekommen. Der Bau der Halle ist deshalb so wichtig, um auch im Winter, bei Dunkelheit oder bei Regen Therapiestunden anbieten zu können. Deshalb sammelt der rührige Verein weiterhin Spenden und veranstaltet regelmäßige Benefizaktionen auf dem Gelände in Wormstedt.