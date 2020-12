Weimarer Land: Seit Wochenbeginn weitere Coronafälle an Schulen

Ab sofort wechseln Schulen und Kindergärten im Freistaat wieder auf Stufe Gelb. Laut Allgemeinverfügung des Kultusministeriums in Erfurt gilt dies, solange der Inzidenzwert in der Region an drei Tagen über 50 steigt. Für das Weimarer Land lag dieser mit 84,1 gestern weit über der Grenze. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Deshalb wurden an Bildungseinrichtungen verschärfte Maßnahmen eingeleitet: Unterricht muss in festen Lerngruppen mit denselben Lehrern erfolgen, um eine Durchmischung zu vermeiden. Mit Wochenbeginn hat das Gesundheitsamt im Kreis mehrere neue Coronafälle in Schulen gemeldet, unter anderem an der Berufsbildenden Schule in Schwerstedt, wo sich eine Schülerin ansteckte. Ihre Klasse sowie fünf Lehrer mussten in Quarantäne. Am Gymnasium in Buttelstedt wurde ein Siebtklässler positiv getestet, eine Klasse muss in häusliche Absonderung.

Wichtige Kursarbeiten in den Klassen 11 und 12 stehen an

Ebenso wurde seit Montag Quarantäne für vier Schüler und eine Lehrerin der Werner-Seelenbinder-Regelschule angeordnet, nachdem ein Fall bestätigt wurde. Derweil versucht man in Apoldas größter Schule, am Gymnasium Bergschule, einen geordneten Ablauf zu gewährleisten. Erst in der vergangenen Woche wurden mehrere Infektionen bei Schülern festgestellt, weshalb ein Großteil der Jahrgangsstufe sieben und zehn, sowie zahlreiche Lehrerkollegen in Quarantäne mussten. Seit gestern sind an der Bergschule nur die Klassenstufen 5 und 6 im Präsenzunterricht.

Abzüglich der Lehrer, die diese unterrichten, stehen wegen der Quarantäneanordnungen drei Kollegen zur Verfügung, weshalb Schulleiterin Birgit Rosner alle anderen ins häusliche Lernen schicken musste. Sie werden von den Lehrerkollegen aus der Quarantäne betreut. Diese Woche steht der Schule ein nächster Kraftakt bevor, wenn die wichtigen Kursarbeiten für alle 11er und 12er anstehen. Die sollen in kleinen Gruppen über die Schule verteilt geschrieben werden. Ob mit dem Ende der Quarantäneanordnung am 14. Dezember in den wöchentlichen Wechselunterricht gestartet wird, ist derzeit noch nicht entschieden, erklärt Rosner.

Aktuell gelten im Landkreis 127 Menschen und damit drei mehr als am Montag als Aktivkrank. Gleichzeitig konnten gestern 33 von 427 Menschen als wieder genesen gemeldet werden. Stabil blieb gestern die Zahl derer in Quarantäne mit 601 Personen.