Weltaufräumtag: Aktionen in Reisdorf und Apolda geplant

Archivaufnahme vom Putz- und Verschönerungstag in Reisdorf. Dieser fällt in diesem Jahr mit dem World Cleanup Day oder Weltaufräumtag zusammen.

Apolda/Reisdorf. Am 19. September findet der internationale World Cleanup Day statt, bei dem Umwelt von Müll befreit werden soll. Aktionen in Reisdorf und Apolda.

Noch recht unbekannt jährt sich am 19. September der World Cleanup Day – auf deutsch: Weltaufräumtag. Zum Aktionstag sind Bürger aufgerufen, die Natur von Müll zu befreien. Nach seiner Premiere 2018 sollen am Weltaufräumtag 2019 bereits 21 Millionen Menschen in 180 Ländern teilgenommen haben. Im Altkreis Apolda beteiligen sich an der bevorstehenden dritten Auflage bisher Reisdorf und Apolda mit Aktionen.