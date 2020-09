In Reisdorf wurde unter anderem auf dem Spielplatz für Ordnung und Sauberkeit gesorgt.

Landkreis. Zum weltweiten Aktionstag wurden auch in Apolda und dem Landkreis Besen geschwungen, Unkraut gezupft, Müll eingesammelt und Bachläufe bereinigt.

Weltaufräumtag fand Mitstreiter in Apolda und Reisdorf

Der Aufruf zum weltweiten Putztag „World Cleanup Day“ hallte am Wochenende sogar bis ins 300-Seelen-Dorf Reisdorf. Während im gesamten Landkreise weitere geplante Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt wurden, beteiligten sich in Reisdorf 20 Einwohner an dem Aktionstag, der nun bereits zum dritten Mal weltweit stattfand.