Wie heißt das„Kurörtchen“?

Jens Lehnert sinniert über eine Namenssuche in der Stadt Bad Sulza.

Ganz praktisch gesehen, ist der Neubau, den die Bad Sulzaer in Nachbarschaft des Gradierwerkes einweihten, ein Mehrzweckgebäude. Schließlich finden sich hier, direkt am Ilmtal-Radweg und am Caravan-Stellplatz, öffentliche Toiletten sowie Duschen und eine Küche für Camper. Ob das Haus auch offiziell so heißen sollte, darf indes in Rede stehen. Schließlich klingt „Mehrzweckgebäude“ weder originell noch ortstypisch. Zudem ist es ein solch langes Wort, dass man, sofern man als Ortsunkundiger nach dem Weg dorthin fragen muss, entscheidende Zeit verlieren könnte.

Die Kurgesellschaft Heilbad Bad Sulza sieht das ähnlich und hat deshalb ganz offiziell zu einem Namenswettbewerb aufgerufen. Jeder, dem etwas Passendes einfällt, kann sich einbringen. Doch Obacht: Zwar wusste schon Goethes Faust, dass der Name Schall und Rauch ist. „Schall und Rauch“ würde in diesem Falle jedoch merkwürdige Assoziationen wecken. Dann schon eher „O Sole mio“, „Kurörtchen“ oder für Harry-Potter Freunde „Siedepfanne 9 3/4“. Wer Bad Sulzas Bürgermeister derart verewigen möchte, kann gern „Schützenhaus“ vorschlagen – oder zu Ehren von dessen Amtsvorgänger schlicht und einfach „Johannes“. Und wer es eher mit Wortspielen hat und nebenan die „Louise“ vor Augen, tauft das unerlässliche Ausflugsziel auf „Grad-hier-Werk“.