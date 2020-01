Willerstedter bringen Streuobstwiese wieder in Schuss

Gerade weil sie seit Jahren im zunehmenden Maße von der Landkarte verschwinden, gelten Streuobstwiesen heute als unbedingt erhaltenswert. Sie sind nicht nur Naturraum für viele Tierarten, sondern auch landschaftsprägende Kleinode, die zudem noch Gesundes und Leckeres abwerfen. Diesen Wert haben jetzt die Einwohner von Willerstedt wiederentdeckt. Gleichwohl sich viele hier auch in der Vergangenheit mit Birnen, Äpfeln, Kirchen usw. eingedeckt haben, wurde das Gelände pflegerisch sehr vernachlässigt. Am Sonntag trafen sich deshalb ein gutes dutzend Willerstedter, um den alten und verwilderten Obstgarten wieder auf Vordermann zu bringen, denn seit Jahren hatte sich um das Stückchen Grün niemand mehr ernsthaft gekümmert, erklärt Ortschaftsbürgermeister Ronny Osius unserer Zeitung. Unter der fachmännischen Anleitung von Marco Talke, Rüdiger Kliffe und Jens Heindörfer konnten am Sonntagvormittag ein Teil der rund 130 Obstbäume so wieder in Form geschnitten werden. Große Vorarbeitet leistete Marco Talke bereits in den vergangen Tagen. Etwa 10 Obstfreunde beteiligten sich am Ende an der sonntäglichen Aktion. Die soll an diesem Wochenende fortgesetzt werden, um auch den Rest der Bäume wieder in Form zu schneiden. „Wir hoffen auf weitere Unterstützung, um die Fläche fertig zu pflegen und in Zukunft auch zu unterhalten“, sagt Osius. Künftig, so die Pläne, sollen auf der Streuobstwiese auch Schafe gehalten werden, die das Grün auf dem Boden kurz halten. Zudem will man zahlreiche Nistkästen aufhängen, um hier künftig auch der Vogelwelt ein Heim zu bieten.