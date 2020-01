Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wirtschaftsförderer aus dem Weimarer Land besuchen Grüne Woche in Berlin

In bester Tradition machte sich am vergangenen Wochenende wieder eine Delegation der Wirtschaftsförderer aus Apolda und dem Kreis Weimarer Land gemeinsam mit interessierten Bürgern auf den Weg nach Berlin zur Grünen Woche. Dabei war das Interesse derart groß, dass am Samstag die Kapazität des organisierten Reisebusses der PVG schlicht und einfach nicht ausreichte, alle mitzunehmen. Kurzerhand entschied sich Sven Wüstemann vom Autohaus Reichstein & Opitz, Mitglied der Wirtschaftsfördervereinigung Apolda-Weimarer Land e. V., einen zusätzlichen Kleinbus zu organisieren, so dass sich am Ende mehr als 60 Männer und Frauen über eine perfekt organisierte Reise freuen konnten.

Auch Landrätin Christiane Schmidt-Rose war unter den Gästen der Delegation aus dem Weimarer Land. Foto: Susanne Deininger Diesmal mit von der Partie waren auch Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU), der sich im verdienten Ruhestand befindliche Dieter-L. Koch, ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments, und Thomas Hess, Bürgermeister der Landgemeinde Am Ettersberg, der erst kürzlich als neues Mitglied der Wirtschaftsfördervereinigung begrüßt werden konnte. Hauptausrichter in der Thüringenhalle war in diesem Jahr unser Nachbarkreis: der Ilmkreis. Für Apolda und das Weimarer Land waren abermals die Gutena Nahrungsmittel GmbH, die Dr. Schär Deutschland GmbH, der Weimarer Land Tourismus e.V. und die Ablig Feinfrost GmbH vor Ort, die zum Ende des Tages wieder zum fröhlichen Ausklang an ihren Stand einluden. Neu im Angebot dieses Jahr sind die Kloß-Pommes, die sehr großen Anklang bei den Teilnehmern fanden. Die Vereinsbrauerei Apolda war auf Grund des Rotationsprinzips unter den Thüringer Brauereien dieses Jahr nicht mit dabei, schickte aber Apoldaer Bier mit nach Berlin, damit das Heimatgefühl aller Mitreisenden nicht verloren ging. Noch bis 26. Januar wartet die Thüringenhalle auf ihre Gäste.