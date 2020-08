Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zahl der Covid-19-Patienten im Weimarer Land rückläufig

Nach einer gemeldeten Neuerkrankung an Covid-19 am Mittwoch, hat das Landratsamt Weimarer Land am Donnerstag nun aktuelle Zahlen genannt. Demnach ist am Donnerstag eine Person als genesen eingestuft worden. Damit bleiben aktuell sechs Personen erkrankt. 65 Kontaktpersonen seien in Quarantäne und 14 Reiserückkehrer seien in häuslicher Absonderung, was jeweils einer Zunahme von drei Personen im Vergleich zum Mittwoch entspricht.