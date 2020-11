Zentrale Gedenkfeier am Volkstrauertag in Apolda

Die zentrale Gedenkfeier des Freistaates zum Volkstrauertages fand am Sonntag in Apolda statt. Coronabedingt hatte sie einen kleineren Rahmen. Auf dem historischen Friedhof begrüßte Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand am Nachmittag unter anderem Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), Innenminister Georg Maier (SPD) sowie Gäste aus der Glockenstadt, Landtagsabgeordnete und Vertreter der Kirchen, um an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu erinnern.

Eisenbrand erinnerte in seiner Rede am Gräberfeld für die Gefallen der Weltkriege an die vielen ungelebten Leben unter den Grabsteinen. Insgesamt 200 solcher Gräber gibt es in Apolda auf den beiden Grabanlagen für gefallene Deutsche und Alliierte.

Eingehend mit diesem Thema beschäftigt hatten sich im Rahmen ihrer Seminarfacharbeit die Gymnasiastinnen Lissy Liebeskind, Linda Stowasser und Lena Agthe. In Zusammenarbeit mit dem Volksbund für Kriegsgräberfürsorge haben die drei ehemaligen Bergschülerinnen die Geschichte der Gräber sowie einzelne Schicksale von Verstorbenen aufgearbeitet. Sonntag präsentierten sie die Ergebnisse dieser zweijährigen Recherche in ihren Vorträgen auf der Gedenkfeier. In seiner Rede lobte Bodo Ramelow das Schülerprojekt als wichtige Erinnerungskultur. Gleichzeitig dankte der Landesvater dem Volksbund für seine Arbeit, die sich nicht nur auf die Pflege der Gräber beschränkt, sondern auch zum Mitdenken und Mittun anstiftet.

Wertvolle Unterstützung bei der Ausarbeitung des Themas erhielten Lissy, Linda und Lena unter andrem von Wolfgang Philipp. Der 85-jährige Apoldaer, der sich seit Jahrzehnten im Volksbund für Kriegsgräberfürsorge engagiert, erhielt am Ende der Feierstunde die Ehrenmedaille der Stadt Apolda.

Übergeben werden konnten am Sonntag auch vier neue Informationstafeln an den beiden Gräberfeldern, die von den drei ehemaligen Gymnasiastinnen entworfen wurden. Sie informieren künftig die Besucher des Friedhofes über die Geschichte der Ehrenfelder und gestatten Einblicke in Einzelschicksale von Gefallenen. Die Tafeln entstanden in Kooperation mit dem Landesverband des Volksbundes für Kriegsgräberfürsorge.

Nur rund eineinhalb Stunden nach dem Ende der Veranstaltung sorgte ein Zwischenfall auf dem Friedhof für den Auftritt der Polizei. Zu dieser Zeit hatte sich am deutschen Gräberfeld eine Gruppe mit etwa 20 Personen eingefunden, die vor Ort einen Kranz niederlegten. Das beobachtete auch Apoldas Superintendent Gregor Heidbrink. Der Geistliche wurde daraufhin aus der Gruppe angegriffen, getreten und zur Herausgabe seines Handys aufgefordert. Erst nachdem er klein beigab, ließen die Angreifer von ihm ab. Heidbrink rief die Polizei und erstattet am Abend Anzeige wegen Nötigung.