Zukunft schauen in der „Wahrsagerey“

Apolda. Mittelaltermarkt in Apolda lockt trotz einiger Hygieneregularien Hunderte an die Stände

Zwar wird es in diesem Jahr keinen Zwiebelmarkt geben. Zwiebelrispen aber kann der geneigte Kunde dennoch erwerben – etwa auf dem Mittelaltermarkt in Apolda. Der fand am Wochenende auf dem Schlossparkplatz sowie unterhalb des historischen Gemäuers statt. Zahlreiche Besucher pilgerten an den beiden Tagen trotz Hygieneauflagen und Registrierung am Eingang übers Gelände.