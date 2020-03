Zweckmäßiger und modischer Mundschutz aus Apolda

Flexibilität und Ideenreichtum gehören zu den Grundtugenden von Unternehmern. Deshalb wundert es nicht, dass sich Apoldaer Strick- und Textilfirmen auf die aktuelle Nachfrage nach Schutzmasken beziehungsweise Schutzkleidung eingestellt haben. Dabei finden sowohl Zweckmäßigkeit, nämlich die Vermeidung einer Ansteckung mit dem Corona-Virus, als auch modische Aspekte Berücksichtigung. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Um zu testen, wie die Mundschutz-Varianten angenommen werden, hat auch die Apoldaer Firma Strickchic von Gerald Rosner diverse Varianten hergestellt. Foto: Dirk Lorenz-Bauer

So zeigte Gerald Rosner von der Firma Strickchic auf Nachfrage eine erste Auswahl von Prototypen von Schutzmasken. Auf die Möglichkeit, das auszuprobieren, sei er gekommen, nachdem ein hiesiges Seniorenpflegeheim konkret nachgefragt habe. Beachtlich sei aber, dass man in der relativ kurzen Zeit keine zertifizierte Schutzausrüstung herstellen könne, so der Geschäftsführer. Technologisch sei das zwar unproblematisch, allein eine nötige Zertifizierung würde zu viel Zeit beanspruchen. Auch einen Mundschutz für den OP-Bereich könne man deshalb nicht anbieten. Allerdings sei es möglich, verschiedene Mundschutz-Varianten als optische Begleiter anzubieten, die ja auch einen gewissen Schutz böten. Mit der aktuellen Auswahl wolle man schauen, wie es bei den Bürgerinnen und Bürgern angenommen werde und dann über Weiteres entscheiden, so Rosner. Verwendet wird übrigens Baumwolle.

Darauf setzt auch Kathy Landgraf vom gleichnamigen Strickatelier. Die von ihr hergestellten Mundschutz-Variationen kommen passend zum Frühling farbenfroh daher und lassen sich mit der Strickmode aus ihrem Hause kombinieren. Bezüglich des Vertriebs kooperiere man mit der „Alten Stadtapotheke“. Dort würden verschieden Gesichtsschutze für die Kunden bereitgehalten.

In diesen und weiteren tollen Farben zu haben sind diese und weitere Mundschutzvarianten beim Strickatelier Landgraf in Apolda oder in der „Alten Stadtapotheke“. Foto: Dirk Lorenz-Bauer

Und warum aus Baumwolle? – Ganz klar, weil der Mundschutz ja mehrfach Verwendung finden wird und deshalb gewaschen werden muss. 60 Grad und im Bedarfsfall mehr würde reine Baumwolle gut vertragen.

Varianten gebe es auch zweiteilig – im Inneren T-Shirt-Stoff und vorn Strickstoff. Quasi „innen gesund und außen schick“, meint Kathy Landgraf augenzwinkernd.

An einem Mundschutz tüftelt auch Ingo Treu vom Apoldaer Lederatelier. Den Prototyp, der aus Klarsichtfolie, Schaumstoff und „Schlüpfergummi“ bestehen soll, will er kommende Woche präsentieren. Auf die Idee gekommen war er durch eine Anfrage des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig. Auch dort ist der Bedarf an Schutzausrüstungen derzeit immens.

Die Apoldaer Unternehmerin Katrin Sergejew zeigt den von ihr hergestellten Gesichtsschutz, der von Dr. med. Peter Tietz angeregt wurde. Foto: Dirk Lorenz-Bauer

Eine Anfrage des Hausarztes Dr. med. Peter Tietz veranlasste Unternehmerin Katrin Sergejew (Kaseee) dazu, einen Gesichts-Schutz zu entwickeln, der dank laminierter Folie eine recht gute Abwehr gegen eine Tröpfcheninfektion bietet.