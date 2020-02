1. Mädchenaktionstag in der Ilm-Kreis-Klinik

Es ist eine Premiere: Am 4. März sind rund 100 Mädchen aus Schulen des Landkreises in die Ilm-Kreis-Kliniken im Standort Arnstadt zum 1. Aktionstag zur Mädchengesundheit eingeladen. „Wir möchten uns für die Aufklärung stark machen und Mädchen durch eben diese Aufklärung stark machen“, so Thorsten Weiß von den Ilm-Kreis Kliniken. Und Landrätin Petra Enders (Die Linke) ergänzt: „Nur aufgeklärte Mädchen werden später auch starke Frauen, die unserer Gesellschaft ja gut tun und die wir brauchen.“

Frühe und unkompliziert vermittelte Informationen zu allen Fragen der Mädchengesundheit würden den jungen Frauen helfen, sicherer und selbstbewusster mit Freundschaften und Sexualität umzugehen, sagt Weiß. Mit dem Mädchenaktionstag will man beispielsweise erreichen, sexuell übertragbare Erkrankungen und zu frühe Schwangerschaften zu vermeiden und gleichzeitig über die jeweils richtigen Verhütungsmethoden informieren. Deshalb wird an diesem Tag im Foyer der Ilm-Kreis-Klinik in Arnstadt ein riesengroßes und begehbares Modell einer Gebärmutter aufgebaut. An und in ihm können unterschiedliche Krankheitsbilder und die Veränderungen bei Schwangerschaften für Laien verständlich erklärt werden. Es gibt Vorträge von Frauenärztinnen, Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und einer Hebamme.

Die Ilm-Kreis-Kliniken haben die Schulen angeschrieben, mit 100 Mädchen hat man die Kapazitätsgrenze erreicht. „Wir wollen vor allem in kleinen Gruppen persönliche Gespräche in intimer Umgebung ermöglichen“, erklärt Weiß. Er kann sich sehr gut vorstellen, dass aus diesem Aktionstag eine jährliche Veranstaltungsreihe wird, bei Bedarf an einem anderen Ort. Diesmal hat man aber bewusst die Klinik gewählt, weil die Mädchen dort nicht nur Vorträge hören, sondern beispielsweise auch den Kreißsaal besuchen können. Nicht angemeldete Mädchen und Frauen haben an diesem Tag von 8 bis 12 und 17 bis 20 Uhr die Möglichkeit, das Gebärmuttermodell zu besichtigen.