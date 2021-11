14-Jährige angefahren - Frau bei Feier ins Gesicht geschlagen und verletzt

Arnstadt / Ilmenau. Das sind die Meldungen der Polizei für den Ilm-Kreis.

14-Jährige angefahren

Freitagabend ereignete sich in Ilmenau ein Unfall, bei dem es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer 14-Jährigen Jugendlichen kam. Ein 26-Jähriger Opelfahrer fuhr in der Straße "An der Schloßmauer" aus Richtung Innenstadt und wollte links in die Friedrich-Ebert-Straße einbiegen. Gleichzeitig überquerte eine 14-Jährige Fußgängerin bei grüner Fußgängerampel die Straße. Der Opelfahrer übersah die Fußgängerin und konnte trotz Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Schaden am Pkw war vorerst nicht erkennbar. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Wohnungstür beschädigt

Nach einer Auseinandersetzung begab sich ein 36-jähriger Mann Sonntagnacht gegen 2.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Lohmühlenweg in Arnstadt ins Erdgeschoss des Hauses und schlug mehrfach mit der Faust gegen die Wohnungstür seines Nachbarn. Dadurch wurde das Schließblech der Tür verbogen, so dass ein Schaden von ca. 30,- Euro entstand. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Frau bei Feier verletzt

Samstagabend gegen 22.25 Uhr kam es in einer Wohnung in der Arnstädter Alte Feldstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei eine 41-jährige Frau leicht verletzt wurde. Zuvor hat die Frau aus Lettland mit mehreren rumänischen Bekannten in der Wohnung des Mehrfamilienhauses gefeiert und laut Polizei stark dem Alkohol zugesprochen. Aus bisher unbekannter Ursache geriet die Frau mit dem 34-jährigen Wohnungsinhaber in Streit, bei dem der Mann ihr mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Ein Atemalkoholtest bei der 41-Jährigen ergab einen Wert von 2,77 Promille, der Vortest des 34-Jährigen erbrachte 1,98 Promille. Die Frau wurde mit einem Hämatom im Gesicht zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Gegen den 34-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt.

