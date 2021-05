15-Jährige fällt von fahrendem Motorrad - Mit Schlüsselbund ins Gesicht geschlagen - Freundin geschlagen

ilmenau. Das sind die Meldungen für Ilmenau, Arnstadt und den Ilm-Kreis.

15-Jährige fällt von fahrendem Motorrad

Am Sonnabend gegen 15.30 Uhr fuhr ein 23 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad und einer 15 Jahre alten Sozia die B 90 N von Rudolstadt kommen in Richtung Stadtilm. Als er beschleunigte, richtet sich die Maschine kurz auf das Hinterrad auf. Die Mitfahrerin kann sich nicht mehr halten und fiel während der Fahrt rückwärts vom Motorrad. Sie wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer musste seine Fahrt allein fortsetzen.

Mit Schlüsselbund ins Gesicht geschlagen

Am Freitag gegen 16.45 Uhr attackierte ein 28 Jahre alter Mann einen 33-Jährigen in der Schwanitzsstraße in Ilmenau verbal. Im Anschluss schlug der Tatverdächtige dem Opfer mit einem Schlüsselbund ins Gesicht, so dass dieser leicht verletzt wurde. Der amtsbekannte Tatverdächtige wurde am Abend des gleichen Tages bei einem weiteren Polizeieinsatz in Gewahrsam genommen.

Freundin mehrfach geschlagen

Am Sonnabend gegen 17.35 Uhr hatte in Ilmenau ein 28 Jahre alter Mann seine 21 Jahre alte Freundin im Streit mehrfach geschlagen. Die Freundin wurde leichtverletzt. Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort in Gewahrsam genommen werden.

Unterschlagener Transporter gefunden

Am Samstagabend konnte in Arnstadt ein Transporter gefunden werden, nach dem nach dessen Unterschlagung gefahndet worden war.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen