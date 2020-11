19-Jähriger stirbt bei Unfall

Am Montag gegen 10.45 Uhr mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Arnstadt sowie die Rettungskräfte von ASB und DRK zu einem Unfall zwischen Arnstadt und Espenfeld ausrücken. Wie die Polizei informiert, kollidierte ein 19-jähriger BMW-Fahrer mit einem Baum. Der Fahrer sei circa 300 Meter vor dem Ortseingang Arnstadt in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und seitlich gegen den Baum gekracht. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer wurde schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Erfurt geflogen. Die Straße zwischen Arnstadt und Espenfeld war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.