1946 im Thüringer Wald: Axthieb legt die Kniescheibe frei

Arnstadt. Friedemann Behr aus Arnstadt erinnert sich an den monatelangen Arbeitseinsatz nach einem Orkan, der 1946 durch den Thüringer Wald fegte:

Am 13. Juni 1946 zogen über Thüringen orkanartige Sturmböen hinweg – mit katastrophalen Auswirkungen. Im Erfurter Becken zerstörten sie Obstbaumplantagen.

Besonders schwer war das Waldgebiet auf einer weiten Fläche von Oberhof bis Schmiedefeld betroffen. Beerberg und Schneekopf waren danach fast völlig kahl gefegt. 1,8 Kubikmeter Holz fielen als Sturmschäden an.

Zu dem immensen Schaden gesellte sich die begründete Befürchtung, der Borkenkäfer könnte nun reichlich Nahrung finden und sich über das übrig gebliebene Waldgebiet ausbreiten. Um dies zu verhindern, mussten die Bäume schnell aufgearbeitet werden.

Zum Aufräumen im Waldfehlen ausgebildete Forstarbeiter

Dafür gab es aber weder die erforderliche Technik noch genügend ausgebildete Forstarbeiter. Viele von ihnen waren im Krieg gefallen oder noch nicht zurückgekehrt.

Friedemann Behr aus Arnstadt ist Jahrgang 1931 und erinnert sich noch gut an den Orkan, der 1946 den Thüringer Wald verwüstete. Foto: Hans-Peter Stadermann

Um sofortige Abhilfe zu schaffen, wurde die nicht arbeitende Bevölkerung, vornehmlich Hausfrauen und Oberschüler, verpflichtet, mit Säge und Axt, obwohl in deren Gebrauch völlig ungeübt, den Wald zu räumen. So stiegen wir Schüler vom Bahnhof Gehlberg bergan zu unserem Einsatzort. Uns erwartete ein Chaos. Die großen Fichten, übereinander gestürzt, teilweise mit Wurzeln herausgerissen, lagen kreuz und quer. Ihre dichten, grünen Zweige ragten meterhoch, und wir sollten sie vom Stamm trennen.

Typisch für die Gegend um Oberhof: Es war neblig, feucht, alles war glitschig. So rutschte ich aus, und die Axt fuhr mir ins rechte Knie.

Die Wunde in meinem Knie war so groß und tief, dass man die Kniescheibe sehen konnte. Irgendjemand legte mir einen Notverband an. Ein Anderer brachte mich zu einem Weg, wo gerade ein Wagen mit Baumstämmen beladen wurde. Ich kam oben drauf, denn im Traktor war kein Platz.

Damals, ein Jahr nach dem Krieg, gab es weder einen richtigen Rettungsdienst noch eine funktionierende Nachrichtenübermittlung. Im Notfall musste jeder sehen, wie er zurecht kam. So wurde ich, oben auf der Holzladung, bei sehr langsamer Fahrt bis Gräfenroda ordentlich durchgerüttelt. Dort war der Traktor am Ziel.

Aber freundlicherweise half mir der Fahrer, ein Lastauto mit Ziel Arnstadt anzuhalten. Wieder saß ich oben auf der rutschigen Ladung. Vor dem Riedtor war Schluss.

Langwieriger Transport zum Krankenhaus

Zum Glück wohnten dort meine Schulfreunde, die Zwillinge Dieter und Edgar, Söhne vom Dachdeckermeister Scheulen, die mich auf einem Handwagen zum Marienstift brachten.

Früh um 9 Uhr fuhr mir die Axt ins Bein, jetzt war es 19 Uhr. Die Ärzte waren nicht begeistert, denn wegen der langen Zeitspanne war die Wunde verunreinigt, so dass sie nicht genäht werden konnte. Die Heilung brauchte deshalb Wochen. Im Marienstift lag ich aber nicht allein, denn es gab viele weitere Unfallopfer aus dem Wald, oft schwer verletzt. Einige starben auch.

Deswegen wurden 1947 nicht mehr die unkundigen Frauen zum Einsatz geschickt, sondern die Betriebe mussten für einige Zeit Arbeiter zur Verfügung stellen. Auch wir Schüler bekamen eine neue Arbeit jenseits von Axt und Säge, nämlich das Holzrücken.

Nach zwei Jahren Holzkontingente zum Heizen

Im unwegsamen Gelände mussten wir die zersägten Baumstämme zur Abfuhr zum Forstweg schaffen. Das war nicht immer leicht, aber wo es ging, konnten wir zu unserem Spaß die Stämme bergab rollen.

Anfang 1948 waren nach hartem Einsatz ganz vieler, verschiedener Bevölkerungskreise zwei Drittel des Windbruchs beseitigt, aber die Gefahr des Borkenkäfers noch nicht gebannt. Deswegen wurden nun zusätzlich Freiwillige gesucht, die sich so ein Holzkontingent zum Heizen erarbeiten konnten – ein verlockendes Angebot in einer Zeit, wo es weder Holz noch Kohlen für den Winter gab.

Im Jahr 1949 waren die Schäden endgültig behoben und die meisten Flächen auch schon neu bepflanzt.

Der Arnstädter Friedemann Behr teilt seit Jahren seine Erinnerungen und die seiner Mutter Margarethe Behr in Zeitungsbeiträgen mit.