30 Züge können gleichzeitig auf der Modellbahnanlage fahren

Vereinschef Jens Tröster vom Verein für historische Technik und Eisenbahngeschichte Gräfenroda hat mit seinen 27 Mitgliedern, auch einige Jugendliche sind dabei, am vergangenen Wochenende wieder zur traditionellen Weihnachtsausstellung am ersten Advent geladen. Auf der 45 Quadratmeter großen Hauptanlage wurden immerhin 120 Meter Schienen verlegt, 30 Züge können hier gleichzeitig fahren. „Es ist keine vollautomatische Anlage, hier wird noch richtig gearbeitet“, erzählt Tröster. Nachdem in den letzten fünf Jahren der Innenausbau und die Fertigstellung in den neuen Vereinsräumen in der Waldstraße 129 im Vordergrund stand, konnten sich die Mitglieder endlich wieder den Modellbahnanlagen widmen, ganz besonders der neuen Steuerungstechnik der Vereinsanlage, der Landschaftsgestaltung und der Erweiterung der Gleisanlagen.

Wer Lust hat, im Verein mitzuarbeiten, kann sich dienstags und freitags ab 19.30 Uhr in den Vereinsräumen melden.