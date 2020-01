33-Jähriger in Arnstadt unter Drogen am Steuer

33-Jähriger in Arnstadt unter Drogen am Steuer

Ein 33-jähriger Audi-Fahrer wurde am Montagnachmittag in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt angehalten und kontrolliert. Da der Drogentest positiv ausfiel, musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet, wie die Polizei berichtete.

