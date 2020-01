In einer Waschanlage in Arnstadt ist ein Brand ausgebrochen.

Arnstadt. In einer Waschanlage in Arnstadt ist ein Feuer ausgebrochen. Die Technik der Anlage wurde stark beschädigt.

500.000 Euro Schadeb bei Brand in Arnstädter Waschanlage

Am Donnerstagmorgen ist in einer Waschanlage in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt ein Brand ausgebrochen.

Durch das Feuer wurde die Technik der Waschanlage in Mitleidenschaft gezogen. Wie die Polizei mitteilte, beläuft sich der Sachschaden auf 500.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781424 oder 03621-781124 entgegengenommen.

