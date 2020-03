Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

6000 Flyer für Bach-, Liebfrauen-, und Oberkirche gedruckt

Am Donnerstag stellte Kantor Jörg Reddin in der Arnstädter Bachkirche das Jahresprogramm für die Liebfrauenkirche, die Oberkirche und die Bachkirche vor. Momentan liegen die kostenlosen Flyer in den Kirchen und in der Tourist-Information aus. In der nächsten Woche soll ein Teil der 6000 gedruckten Faltblätter noch in Geschäften verteilt werden. In der zweiten Jahreshälfte wird so unter anderem zur Wiederinbetriebnahme der Oberkirche am 12. September, 18 Uhr, oder am 10. Oktober, 18 Uhr, zum Festkonzert zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens in die Bachkirche nach Arnstadt eingeladen.