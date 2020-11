Geraberg. Eine 86-Jährige ist tot in ihrem Garten im Ilm-Kreis gefunden worden. Die Beamten schließen ein Gewaltverbrechen nicht aus. Aktuell wird vor Ort ermittelt.

86-jährige Frau tot in ihrem Garten im Ilm-Kreis aufgefunden

Eine 86-jährige Frau ist Donnerstagabend tot in ihrem Garten in Geraberg aufgefunden worden. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus. Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern noch an. Vor Ort sind derzeit Kräfte der Landespolizeiinspektion Gotha mit Unterstützung des Landeskriminalamtes Thüringen im Einsatz.

Über die weiteren Entwicklungen werden wir fortlaufend informieren.