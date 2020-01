Abriss eines alten Hafthauses beschäftigt die Fachleute

Der Termin war etwas nebulös als „Fachgespräch städtebauliche Denkmalpflege Neues Kloster Ichtershausen“ angekündigt. Die beiden Geschäftsführer Thomas A. Seidel und Sebastian von Kloch-Kornitz hatten dazu mit dem Förderverein Klosterkirche Ichtershausen eingeladen, um Bewegung in das Tauziehen um ein altes Hafthaus zu bringen.

Die Neues Kloster Ichtershausen (NKI) GmbH & Co. KG möchte es gern abreißen – wegen des schlechten Zustandes und aus städtebaulichen Gründen. Denn der Fachwerkbau behindert die geplante Wohnnutzung sowohl der denkmalgeschützten Mühle, als auch des Ostflügels im „Alten Schloss“. Die Denkmalschutzbehörde hingegen sieht es als erhaltenswürdig an, es steht neuerdings im Denkmalbuch.

Zum Gespräch gekommen waren Vertreter der Bauverwaltung des Kreises, der Oberen und Unteren Denkmalschutzbehörde, der Evangelischen Kirche, Architekten, Immobilienmakler, die beiden Verfasser der denkmalpflegerischen Zielstellung für das Areal, eine Bundestagsabgeordneter sowie mehrere Gemeinderäte.

Vor einem Fachgespräch zum Denkmalschutz im Neuen Kloster sahen sich die Teilnehmer das Modell des Areals im neuen Info-Zentrum Romanik und Reformation am Lutherweg an. Foto: Antje Köhler

Also eine große Runde, die nach einem Film über die historische Bedeutung des Kloster- und Schlosskomplexes am Tisch saß. Eine Beratung im kleineren Kreis wäre ihm lieber gewesen, machte Landeskonservator Holger Reinhardt deutlich. Er fühle sich in die Ecke gedrängt, von ihm erwarte man Zusagen, die er nicht geben könne, sagte er. Die NKI wiederum befürchtet zusätzliche Auflagen der Behörden, sie möchte Rechtssicherheit, bevor viel Geld in die weitere Planung fließt.

Moderiert wurde das Gespräch von Thüringens Ministerpräsidentin a.D. Christine Lieberknecht (CDU), Schirmherrin des Projektes „Neues Kloster Ichtershausen“ und um eine einvernehmliche Lösung bemüht. In vielen Fragen liegt man gar nicht so weit auseinander, sieht im Projekt eine große Chance für die Region. Das Areal mit Klosterkirche, Neuem Schloss, Altem Schloss, Hafthäusern und Nebengebäuden ist derzeit die größte Konversionsfläche in Thüringen. 30 Millionen Euro will die NKI in den nächsten Jahren in die Umnutzung der seit 2014 leerstehenden Jugendstrafanstalt zu einem Wohnstandort investieren.

Im Vorjahr stand das Vorhaben auf der Kippe, man brauche für die weitere Arbeit und die Geldgeber die nötige Sicherheit, hieß es von Seiten der NKI. In der nächsten Gemeinderatssitzung Anfang Februar soll der B-Plan verabschiedet werden, der städtebauliche Vertrag steht noch aus. Wichtige Schritte, bevor die Bagger rollen können.

Unterdessen liegt der Bauaufsicht bereits ein Abrissantrag für das alte Hafthaus neben der Mühle vor. Das ist marode, ohne kulturhistorischen Wert, es nimmt Nachbargebäuden das Licht, die Erhaltung würde eine sechsstellige Summe kosten, sagen die Investoren. Die Denkmalschützer verweisen auf seine Bedeutung als Teil der Strafanstalt.

Daran wird künftig der alte Wachturm auf dem künftigen Schlossplatz erinnern, so ein Argument pro Abriss Hafthaus. Über diesen wiederum könne der Denkmalschutz erst entscheiden, wenn ein Nutzungskonzept für das Gelände und Planungen vorliegen. Rein prinzipiell ist ein Abriss möglich, wenn die Erhaltung wirtschaftlich nicht tragbar ist und dies belegt wird. Die Regularien müssen eingehalten werden, so das Fazit des Gesprächs.

An dem alten Hafthaus darf das Großprojekt aber auch nicht scheitern.