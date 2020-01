Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktionsbündnis lädt zur friedlichen Kundgebung am Ried auf

Für den Donnerstagabend hatte das Aktionsbündnis „Zaunrüttlär“ um 18.30 Uhr zu einer friedlichen Kundgebung unter dem Motto: „Gegen die Spaltung der Gesellschaft durch die AfD“ auf den Riedplatz in Arnstadt eingeladen, an der sich 25 Personen beteiligten. Gleichzeitig fand in der „Goldenen Henne“ ein Bürgerabend statt, hier waren 60 Personen zugegen, zu den die AfD Ilmkreis-Gotha eingeladen hatte. „Wir wollen Gesicht zeigen, gegen den ersten Stammtisch dieser Partei. Unter dem Motto – Zwischen Bier und Wein lädt der Patriot zum Hetzen ein – sind wir hier am Riedplatz vertreten“, so Silvio Braun vom Aktionsbündnis. Die Polizei sicherte die friedliche Kundgebung ab.