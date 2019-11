Gesundheit Allergie-Vortrag in Arnstadt gut besucht

Einen Vortrag über Darmgesundheit und Aspekte von Allergien hielt Silke Herold vom Fachkrankenhaus für Dermatologie Schloss Friedensburg in Arnstadt. Etwa 80 interessierte Gäste kamen in den Rathaussaal, informierte Angelika Kowar, die Behindertenbeauftragte der Stadt, die eingeladen hatte. Martina Lang übernahm als 2. ehrenamtliche Beigeordnete des Bürgermeisters die Begrüßung und bedankte sich bei Silke Herold für ihr über zwei Jahrzehnten anhaltendes Engagement für Arnstadt.

In ihrem Vortrag stellte Silke Herold anschaulich die Ursachen von Hauterkrankungen dar. Sie gab viele Tipps, was bei der Ernährung zu beachten ist, wenn der Körper auf bestimmt Stoffe allergisch reagiert. Die Klinik in Leutenberg verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und forscht erfolgreich über Allergieursachen.

Zu Beginn des Vortrags hatte Christine Bollmann, Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendorthopädie am Marienstifts, den Verein Freundeskreis Kinderorthopädie Herzblatt und dessen Arbeit für behinderte Kinder kurz vorgestellt und um eine kleine Spende geworben. Vereinsvorsitzende Svenja Stietz konnte 208 Euro aus der Spendenbox entgegennehmen. „Allen ein herzliches Dankeschön, die dazu beigetragen haben“, so Angelika Kowar.