Auch die zauberhaften Klelewerscher aus Nahwinden beteiligten sich am großen Karnevalsumzug in Stadtilm.

Alles fauler Zauber in Stadtilm

„Majestix for President“ und „Mit Zaubertrank in den Landtag“ – Wohl nicht die schlechteste Idee in diesen turbulenten Thüringer Politik-Tagen. Das fand jedenfalls die Truppe von Chris Sperber und konstatierte „Die spinnen, die Stadtrömer“. Das war nur eine von vielen kreativen Ideen, die am Samstag die Besucher beim großen Stadtilmer Karnevalsumzug bestaunen konnten.

Politik trifft auf Märchenreich Rund 50 Bilder hatten Zugmeisterin Sandra Schaffroth und ihre Arbeitsgruppe Umzug in diesem Jahr auf die Straße gebracht. Getreu dem Saisonmotto des Stadtilmer Carneval Clubs (SCC) hieß es für diese „Alles fauler Zauber“. Zauberhaft war da so manches mit viel Liebe geschneiderte Kostüm und auch die vielen mit ebenso viel Liebe gebauten Wagen. Anregungen fanden die Närrinnen und Narren dabei nicht nur in der aktuellen Politik sondern auch im Märchenreich. Der fliegende Teppich beeindruckte auch die Jury. Foto: Hans-Peter Stadermann Als Stadtilmer Lampenbude flogen die Mad Dogs über die Straßen. Ihre Aladin-Wunderlampe samt fliegendem Teppich beeindruckte auch die Jury – erster Preis bei den großen Wagen. Faule Gammelwurst gab es bei Manuel Schmidt aus Stadtilm, was seiner Truppe den zweiten Platz einbrachte. „Billiges Fleisch stopft man sich ins Maul: Die Wurst und der Zauber eindeutig faul“, kritisierten sie. Platz drei gab es für Heiko Georgy und „Die magische 17“, ein Wagen mit Riesenzauberhut. Zaubertränke gegen Hormonschwankungen Viele der Stadtilmer Wagenbauer sind, wie Heiko Georgy, schon seit Jahren dabei. Die Oberilmer Gruppe um Rainer Ackermann bestritt am Samstag sogar schon ihren 40. Karnevalsumzug. Ihr Hexenkessel bekam Platz vier. Platz fünf ging erneut an eine Wunderlampe, gezaubert vom FC Blutgrätsche. „Der Geist aus der Lampe erleuchtet Stadtilm. Faulen Zauber gibt es nur im Film“, heiß es da. Auch das Thema Klimaschutz durfte im Zug nicht fehlen. „Bei Greta ist die Luft noch sauber. Bei Florian nur fauler Zauber“ meinte Marion Scheit aus Bösleben und gewann die Kategorie der Laufgruppen. Platz zwei und drei gingen an die zauberhaften Hasen der Gruppen um Jörg Schrickel und Ina Böhm. „Beim Schauspiel in der Politik, das ist Gewiss, trinkt etwas von unserem Zaubertrank und ihr habt eure Hormone wieder im Griff“, riet Hajo Bomm zu einem kräftigen Schluck aus der Zaubertrunk-Brennerei Blaunasenix, Sieger bei den Wagen mit Laufgruppen. Fasching for Future „Schluss mit Diesel, Benzin und Co. Jetzt simmer über‘n eltrooo... froh“, heiß es bei der zweitplatzierten Gruppe von Jörg Weber, auch wenn die alternative Energie da schon mal aus dem Hamsterrad kam. Hasen-Pupse als Antrieb empfahl Christian Wunder mit seinem Fasching for Future. Siegfried Hackenberg und das Singer-Spielcasino sowie der Karnevalsverein Marlishausen mit seinen Märchenfiguren errangen die nachfolgenden Plätze. Das Stadtilmer Prinzenpaar Marc I. und Judith I. sowie das Kinderprinzenpaar Mariella I. und Ben I. bei der Schlüsselübergabe um 11.11 Uhr mit Bürgermeister Lars Petermann vor dem Rathaus. Foto: Hans-Peter Stadermann Auch lokale Themen, wie die Bad- und Rathaussanierung, wurden im Umzug, in dem fünf Kapellen für ordentlich Stimmung sorgten, widergespiegelt. Zuvor hatten Prinzessin Judith I. und Prinz Marc I. sowie das Kinderprinzenpaar Mariella I. und Ben I. von Bürgermeister Lars Petermann die Rathausschlüssel eingefordert. Geschäfte und Privathäuser werfen sich närrisch in Schale Dann wurde beim 563. Stadtilmer Volkskarneval ordentlich gefeiert. Dafür hatten sich auch wieder Häuser und Geschäfte in Schale geworfen. Die ersten Plätze gingen an die Familien Sahner und Walther in der Ilmenauer Straße sowie an Familie Böhnke aus der Karl-Liebknecht-Straße. Die schönsten Schaufenster hatten Heimdesign Steger und Litsche GbR, die Sonnenapotheke und die Haus- und Hofschneiderei Monika Böhme. Als schönste Straße zeichnete der SCC die Untere Marktstraße aus.