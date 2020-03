Alte Post Arnstadt füllt sich mit neuem Leben

„Achtung, ist ein bisschen eng hier. Sie passen aber noch durch.“ Freundlich grüßt ein Handwerker die beiden Damen, die auf dem Hof der Alten Post in Arnstadt stehen. Sie wollen in die ehemalige Pakethalle – eine Wohnung besichtigen. „Das hat sich hier ganz schön verändert“, murmelt eine der beiden Damen, ehe sie durch eine offen stehende Tür verschwindet.

Thomas Greiner, der gerade zur Bauberatung auf dem Areal an der Ritterstraße ist, zeigt sich zufrieden mit dem Baufortschritt. Er ist Geschäftsführer der Firma JST Consult GmbH und entwickelt das Projekt gemeinsam mit Matthias Friedrich. „Die Alte Post ist schon eine Herausforderung“, gibt er zu. Denn auch, wenn es sich um Zweckbauten handelt, stehen sie doch unter Denkmalschutz. Sie von Wirtschafts- in Wohngebäude umzuwandeln, bedarf des Fingerspitzengefühls.

Zentrumsnahe Lage der ersten Wohnungen ist bei Mietern gefragt

Im ersten Bauabschnitt nahmen sich die Handwerker den unscheinbaren Bau im Hinterhof vor. Hier entstanden sieben Wohnungen – vom gemütlichen Einzimmer-Appartement bis hin zur großen Wohnung, die sich über zwei Etagen erstreckt. Ende vergangenen Jahres zogen die Mieter ein. Die Lage ist ideal, sagt der Bewohner, dessen Umzugswagen erst kürzlich vorrollte. Es gibt Parkplätze im Hof, in die Innenstadt, zum Arzt, zum Supermarkt kann man laufen. Auch ist der Stadtpark um die Ecke. Die Ritterstraße ist zwar viel befahren. „Das hören wir hier hinten aber nicht“, betont er.

In den ehemaligen Nebengebäuden sind schon sieben Wohnungen entstanden und seit Ende 2019 bezogen. Foto: Hans-Peter Stadermann

„Im Vorderhaus wird sie auch nicht stören“, versichert Thomas Greiner. Wenn schon saniert werde, dann richtig – Schallschutzfenster inklusive.

Im Mai dieses Jahres soll die ehemalige Pakethalle bezugsfertig sein. Fünf großzügige Wohnungen finden hier Platz. Sie sehen wie Lofts aus, mit hohen Decken und offenen Wohnbereichen. In einigen von ihnen führen Treppen in eine zweite Wohnebene. Die Handwerker liegen hier in den letzten Zügen, hochwertige Bäder werden bereits eingebaut. Zwischendurch verstummen immer mal die lauten Arbeiten, wenn sich die künftigen Mieter oder Mietinteressenten in den Wohnungen umsehen.

„Ganz einfach war es nicht, diese Pakethalle so herzurichten“, gibt Thomas Greiner zu. Die Wände waren feucht, die Fundamente mussten trockengelegt, die Böden komplett erneuert werden.

Im Mai, wenn die ersten Mieter in die Halle ziehen, soll der Hinterhof komplett nutzbar sein. Im vorderen Bereich wird voraussichtlich noch ein Jahr lang gewerkelt. Die Sanierung des Postgebäudes hat gerade erst begonnen. In dieser Woche soll vor dem Baugerüst eine Plane gespannt werden. Auf ihr ist zu sehen, wie das Gebäude, das lange leer stand und in den letzten Jahren recht verwahrlost wirkte, einmal aussehen soll.

Im Haupthaus entstehen bis 2021 noch einmal 14 Wohnungen, die größte hat 125 Quadratmeter Grundfläche. „Uns ist es wichtig, dass sie alle barrierefrei sind“, betont Thomas Greiner. Denn Treppen und Schwellen stellen Familien mit kleinen Kindern ebenso vor Herausforderungen wie ältere Menschen. Auch die Duschen sind beispielsweise stufenlos begehbar.

Fahrstühle sorgen für Barrierefreiheit in Wohnungen des Haupthauses

Nur die Kriterien für Rollstuhlnutzbarkeit lassen sich in dem denkmalgeschützten Gebäude nicht erfüllen. Dafür sind unter anderem einige der Türen zu schmal. „Wenn jedoch jeder Investor beim Sanieren wenigstens auf Barrierefreiheit achtet, entspannt sich insgesamt die Wohnraumsituation auch für Mieter im Rollstuhl“, verweist Greiner darauf, dass es entsprechende Wohnungen in Arnstadt durchaus gibt.

Im Hauptgebäude der Post entstehen bis Frühjahr 2021 insgesamt 14 weitere Wohnungen – sie sind alle barrierefrei. Foto: Hans-Peter Stadermann

Im Erdgeschoss der Alten Post werden nicht nur Dauermieter leben. Die Investoren wollen auch fünf Suiten komplett einrichten. Sie sind um die 30 Quadratmeter groß und eignen sich als Ferienwohnung genauso wie für Geschäftsleute, die nur auf Zeit in Arnstadt sind. Derzeit gibt es eine große Nachfrage nach solchen Unterkünften, weiß Greiner.

Da der Winter sich quasi nicht blicken ließ, geht es auf der Baustelle zügig voran. Geplant ist, die alte Post sukzessive zu beziehen. Ab Herbst könnten die ersten Wohnungen belegt sein, im Frühjahr 2021 will der letzte Bautrupp abrücken. Dann gehört der eher unschöne Anblick, den die Arnstädter und ihre Gäste über Jahre in der Ritterstraße vor Augen hatten, der Vergangenheit an.

Hoffnung gibt es auch für den Wehrturm, der an die hintere Grundstücksmauer angrenzt. Noch wird das Gebäude, das der Stadt gehört, abgestützt. Die Planungen für seine Sicherung laufen aber.