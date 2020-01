Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ambitioniertes Investitionsprogramm für Stadtilm

„Die Verwaltung kann jetzt arbeiten“, sagte Stadtilms Bürgermeister Lars Petermann (parteilos) am Ende der knapp einstündigen Stadtratssitzung am Donnerstagabend, in der der Haushalt für 2020 auf den Weg gebracht wurde. Nach einer Abstimmungsrunde in den Ausschüssen und Fraktionen gab es keinerlei Änderungsanträge, kein Feilschen um Details, sondern allgemeine Zustimmung und ein einstimmiges Votum.

Investitionen in Kitas und Straßen Nun kann der Haushalt veröffentlicht und zügig mit den Ausschreibungen begonnen werden. Die Stadt nimmt sich für 2020 ein ambitioniertes Programm vor. Von den insgesamt 11,7 Millionen Euro entfallen knapp 5,4 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Damit werden Investitionen in Kindertagesstätten, in die Dorferneuerung, in die Feuerwehren, in Straßen, in die Sanierung des Rathauses, in das Freibad und weitere Liegenschaften in der Kernstadt sowie den Ortsteilen umgesetzt (unsere Zeitung berichtete). Dabei konzentriert man sich auf Projekte, die hoch gefördert werden. 3,1 Millionen Euro Fördermittel werden erwartet und sind zum Großteil schon zugesagt. Die Stadt wird außerdem 1,1 Millionen Euro aus ihrer Rücklage nehmen und plant eine Kreditaufnahme von 1,2 Millionen Euro. Ob und in welcher Höhe diese nötig ist, hängt nicht zuletzt von den Steuereinnahmen ab. Zweifel zur Machbarkeit Die Zahlen für 2019 waren gut, der Bürgermeister zeigte sich optimistisch auch hinsichtlich der weiteren Wirtschaftsentwicklung. Er kritisierte erneut die Art der Verteilung der Gelder in Bund und Land. In der steigenden Kreisumlage sieht er auf Dauer ein Problem. Stadtilm investiere in die Zukunft, betonte Lars Petermann, der Verwaltung werde ganz sicher nicht langweilig. Man habe das Bauamt personell verstärkt, um möglichst viel umsetzen zu können. Vertreter der Fraktionen lobten die Auswahl der Projekte und die engagierte Arbeit der Verwaltung, aber es wurden auch leise Zweifel geäußert, ob man das alles schafft und finanziell stemmen kann. Gerald Streisel (Linke) regte an, regelmäßig den Stadtrat über den Stand der Umsetzung zu informieren.