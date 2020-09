An Tradition anknüpfen: Dahlienfest wieder in Arnstadt

In den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts waren die Dahlienschauen im Schlossgarten ein beliebter Treffpunkt Tausende Pflanzen standen damals in voller Blüte. „Ganz so groß wird unser Fest natürlich nicht, aber wir wollten gern an die Tradition anknüpfen und vielleicht ja einen Anstoß geben, sie künftig fortzusetzen“, sagt Reinhard Köhler. Der Vorsitzende des Theatervereins und seine Gattin Gudrun baten deshalb, bei der Feier ihres 70. Geburtstags, um Spenden an Stelle von Geschenken.