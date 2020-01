Anbau für die Güglebener Feuerwehr

Am Anbau an das bereits bestehende kleine Feuerwehrgerätehauses in Gügleben errichten die Zimmerleute gerade den Dachstuhl – dort geht es also mit großen Schritten voran. Das ganze Projekt wird ohne Fördermittel von der Gemeinde durchgezogen – und natürlich von den Feuerwehrfrauen und -männern, die dort kräftig mit Hand anlegen und viel in Eigenleistung schaffen – zusammen mit der Dorfgemeinschaft. In Erfurt war man der Meinung, dass es sich bei der Güglebener Wehr – sie ist Teil der Ellebener Feuerwehr – um eine zu kleine Wehr handelt, deshalb flossen laut Bürgermeister Rudolf Neubig (Freie Wähler) eben auch keine der beantragten staatlichen Fördermittel.

Im Anbau entstehen als Kernstück eine größere Garage für das Löschfahrzeug, eine neue Toilette, eine neue Heizungsanlage und zeitgemäße Umkleidemöglichkeiten. Bislang hatte die Frauen und Männer dafür im Altbau nur einen gemeinsamen Raum zur Verfügung. Nun wird es zwei zeitgemäße und getrennte Umkleiden geben.

Die Gemeinde hatte dafür rund 100.000 Euro in ihren Haushalt eingestellt, die sind – wenn das Dach drauf ist und die Fenster und Tore eingebaut sind – dann auch verbaut. Alles was noch kommt, also Putz und Fußböden, Trockenbau, Fliesen-, Maler- und Elektroarbeiten, soll dann wieder in Eigenleistung erledigt werden. „Da sind die Leute in Gügleben wirklich vorbildlich und sehr eifrig“, lobt Neubig. Er rechnet damit, dass im Sommer dann alles fertig ist und Einzug gefeiert werden kann.

Tolle Unterstützung aus dem gesamten Dorf

Der Bauhof der Gemeinde half bei dem Projekt bei den Erdarbeiten: dem Schachten für die Fundamente und für die Klärgrube, beim Betonieren der Gründung und beim Versenken des Gastankes für die neue Heizung. Gemauert haben die Feuerwehrleute. „Die haben alles hochgezogen, Hut ab dafür“, so Neubig.

„Was die fünf Frauen und zehn Männer in der Güglebener Einsatzabteilung da leisten, das ist schon enorm. So etwas habe ich eigentlich noch nicht erlebt, da kann man eigentlich wirklich nur den bereits vom Bürgermeister erwähnten Hut ziehen“, so Stefan Hartung, der Wehrleiter von Elleben. Zu seinem Bereich gehören außerdem die Wehren in Riechheim und in Elleben selbst. Und auch er betont die tolle Unterstützung aus dem gesamten Dorf.

Als nächstes braucht es in Gügleben noch ein moderneres Löschfahrzeug, das jetzige, relativ kleine stammt noch aus den 1980er-Jahren und ist dementsprechend abgenutzt. Hartung und seine Wehrleitung wollen es durch ein moderneres gebrauchtes und auch größeres Fahrzeug mit Wassertank ersetzen. Hierzu muss aber als erstes die Finanzierung geklärt werden.

Fast fertig ist man in Riechheim dagegen mit dem sogenannten Zeughaus hinter der dortigen Feuerwehr, dem neuen Domizil des Bauhofes der Gemeinde Elleben mit den vier Mitarbeitern in Teilzeit, die sich um alle drei Orte kümmern. Der zog aus Elleben weg, weil dort in diesem Jahr noch die neue Singstube für den Männergesangsverein gebaut wird. In Riechheim gibt es nun einen Sozial- und einen Sanitärraum, eine Werkstatt und Garagen für den Allradtraktor mit Anhänger und dem universell einsetzbaren Transporter.

Im Neubau – Baubeginn war hier im Frühsommer 2018 – müssen jetzt nur noch einige Fliesen verlegt und eine paar Malerarbeiten fertiggestellt werden. Auch hier brachte die Gemeinde die Baukosten von immerhin rund 130.000 Euro ohne eine Förderung vom Land auf. Alleine diese beiden Projekte durchzuziehen war nicht einfach. „Es ist enorm, was ohne finanzielle Unterstützung da geleistet wurde“, ist Bürgermeister Neubig schon ein bisschen stolz – vor allem auf das Engagement der Einwohner, die – egal ob Jung oder Alt – immer zur Stelle waren, wenn sie gebraucht wurden und mit anpackten.