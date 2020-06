Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Angeklagter wegen Unfallflucht am Stausee Heyda verurteilt

Die Talsperre Heyda ist ein beliebtes Ausflugsziel, das war auch am 26. Juni 2019 nicht anders – einem Tag mit außergewöhnlich hohen Temperaturen. Deshalb stellte ein 50-Jähriger aus dem Ilm-Kreis sein Fahrzeug abseits vom Parkplatz an eine schattige Stelle. Bei seiner Rückfahrt musste er ein Stück rückwärts rangieren, wobei er ein anderes Auto touchierte. Weil er laut Zeugen den Schaden bewusst wahrgenommen haben soll, muss er sich nun wegen Unfallflucht verantworten.

Über 3100 Euro kostet laut einem Gutachten die Reparatur des Fahrzeugs. Doch der Angeklagte beteuert, von dem Vorfall nichts mitbekommen zu haben. Seine Anwältin ließ er deshalb einen Einspruch gegen einen Strafbefehl einlegen, der 40 Tagessätze á 50 Euro und den Entzug der Fahrerlaubnis für neun Monate vorsah. Nun wurde der Fall an der Zweigstelle Ilmenau des Amtsgerichts Arnstadt verhandelt. Wegen gesundheitlicher Probleme entschied sich der Mann an jenem Tag zu einem Spaziergang um den Stausee. Doch weil die Schmerzen immer größer wurden, nahm er zwei Paracetamol zu sich und ging zum Wagen zurück, schilderte er. Als er ein Stück gefahren war, griff er wieder zur Arznei und wartete bis zu deren Wirkung noch ein wenig auf dem Parkplatz.

Einen Tag später stand die Polizei vor seiner Haustür und bat ihn um eine Erklärung zu Kratzern an seinem Auto. Eigenem Bekunden zufolge konnte er dazu nichts berichten – also sagten ihm die Beamten was passiert war. „Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Aber wenn das so war, stehe ich für den Schaden gerade“, beteuerte er.

Tags darauf nahm er Kontakt zum Besitzer des beschädigten Wagens auf und bot ihm finanzielle Wiedergutmachung an – was dieser auch vor Gericht bestätigte. Nur habe er das Angebot abgelehnt, weil das Auto ein Neuwagen und finanziert war, fügte der Autobesitzer hinzu. Inzwischen will die Versicherung den Schaden regulieren.

Im Raum stand aber weiter der Vorwurf der Unfallflucht. Zwei Zeugen gaben ihre Beobachtungen bei der Polizei zu Protokoll. Ein junger Mann sah, wie sich das Fahrzeug rückwärts bewegte und auf Höhe des anderen Wagen stoppte. Dann sei der Fahrer ausgestiegen und habe sich beide Autos angesehen. Nach knapp einem Jahr Abstand ist sich der Zeuge „nicht mehr 100-prozentig sicher, aber ich meine, das war so“, sagte er vor Gericht.

Während er den Vorgang aus größerer Distanz wahrnahm, saß der zweite Zeuge etwa zwei Meter entfernt auf einer Bank und war damit deutlich näher am Geschehen dran. Auf den rückwärts fahrenden Angeklagten sei er durch dessen laute Musik aufmerksam geworden, beschrieb er. Dann sah er, wie ein am Wegrand geparktes Fahrzeug kurz wackelte, das andere Auto wieder ein Stück nach vorn rollte und der Fahrer ausstieg – nach Einschätzung des Beobachters klar mit der Absicht, den Schaden zu begutachten. Danach soll der Mann noch rund zehn Minuten auf dem Parkplatz gewartet und sich dann entfernt haben.

Auf Basis der Aussagen und angesichts der hohen Reparaturkosten hätte der Angeklagte den Schaden vor Ort erkannt haben müssen, fand Vorsitzender Jörg Türpitz. Auf das Angebot der Staatsanwaltschaft, den Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzunehmen, ging der 50-Jährige nicht ein und blieb bei seiner Darstellung. Während die Anklagevertretung nunmehr 60 Tagessätze zu 28 Euro und den Führerscheinentzug für neun Monate beantragte, sprach sich die Anwältin für einen Freispruch aus. Ihr Mandant habe unmittelbar nach dem Geschehen die Schadensregulierung übernehmen wollen und nicht erst nach Erhalt des Strafbefehls.

Doch Jörg Türpitz folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft – aus deren Sicht durch Unfallfluchten Millionenschäden entstehen, die von der Allgemeinheit getragen werden müssten. „Rempler beim Parken können immer passieren“, sagte der Vorsitzende. Aber dann müsse man auch dazu stehen, meinte er.