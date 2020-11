Anti-Drogen-Zug macht wieder im Ilm-Kreis Station

Eine Zigarette, ein Glas Alkohol, irgendwann dann der erste Joint und am Ende der goldene Schuss – Petra, Jana und die anderen Jugendlichen, von denen der „Revolution Train“ handelt, erleben genau diese Drogenlaufbahn: vom harmlosen Jugendspaß bis zum zerstörten Leben. Mit einer multimedialen Darstellung will die in Eisenbahnwaggons untergebrachte Schau aufklären – und auch abschrecken.

Was im vorigen Jahr bei rund 1300 Schülerinnen und Schülern in Ilmenau und Arnstadt gut ankam, stößt bei offiziellen Stellen auf Kritik. Die drei Landesstellen für Suchthilfe bemängelten, dass das Projekt vor allem auf Abschreckung setze und wenig nachhaltig sei. Ähnliche Kritik äußerte die Europäische Gesellschaft für Präventionsforschung. Und für die Thüringer Landespolizei ist der Info-Zug „uneffektiv und ineffizient.“ Das Innenministerium hat die Zusammenarbeit wegen eines „überholten Abschreckungsansatzes, fehlender wissenschaftlicher Fundierung und nicht nachgewiesener Wirksamkeit“ beendet.

Im September 2019 hatte das Jugendamt den 2014 in Tschechien initiierten Anti-Drogen-Zug erstmals in den Ilm-Kreises geholt. Nachvollziehen kann Jugendamtsleiter Jens Jödicke die Ablehnung des Projektes durch die offiziellen Stellen im Land Thüringen nicht. Im Ilm-Kreis sei er gut angekommen, sagte er jetzt im Jugendhilfeausschuss des Kreistages. Andere Jugendämter in Thüringen sähen dies ähnlich. Und auch die Ausschussmitglieder, die den Zug besuchten, bestätigen den positiven Eindruck. „Bei unseren Jugendlichen ist er auch sehr gut angekommen“, sagte Holger Spatz von der Kindervilla Ilmtal. Andere sprachen von positiven Reaktionen der Lehrer, und Karim Gad El Bary vom Kinder- und Jugendbeirat des Kreises berichtete, dass sich Jugendliche noch lange über das Erlebte unterhalten hätten. Einig war man sich aber auch, dass gerade in Schulen noch mehr in Sachen Drogenprävention getan werden könnte und der „Revolution Train“ da gute Ansätze liefere.

Initiiert hat den Anti-Drogen-Zug der Tscheche Pavel Tuma, der vor 20 Jahren miterleben musste, wie Freunde in die Drogensucht abglitten. Die dargestellten Schicksale beruhen auf ihren Lebensgeschichten. Mehr als 150.000 Besucher in vier Ländern haben den Zug seit seinem Start 2014 schon besucht. Der Zug hat dabei auch Symbolcharakter. „Euer Körper ist wie der gepanzerte Zug. Er schützt euch. Ihr könnt mit ihm viel Spaß haben, aber ihn auch zugrunde richten“, lautet die Botschaft.

In sechs Waggons verfolgen die Besucher den Lebensweg der Jugendlichen. Die Wände zeigen die von Drogensucht betroffenen menschlichen Organe, wie sie sich verändern, immer kränker werden. Man sieht ein Drogennest, eine Gefängniszelle oder die Folgen eines unter Alkoholeinfluss verursachten Unfalls. Es sind reale, gefährliche Situationen, mit denen Kinder und Jugendliche so nicht alltäglich in Berührung kommen. Im Zug erfahren sie sie in einer sicheren Umgebung und mit allen Sinnen.

Alleine gelassen werden die Jugendlichen mit dem Geschehen nicht. Mediatoren, erfahrene Lehrer und Schulsozialarbeiter, welche dafür extra eine Weiterbildung absolvierten, begleiten sie durch den Zug. Im Nachgang gibt es eine Aufarbeitung in der Schule. All das soll auch im nächsten Jahr passieren. Der Jugendhilfeausschuss gab grünes Licht, den Zug erneut in den Ilm-Kreis zu holen. Gedacht ist er wieder für die Schüler der achten und neunten Klassen.

Mit Kosten von 28.000 bis 30.000 Euro ist das kein billiges Projekt. Dem Jugendamt und dem Ausschuss ist es das aber wert. „Wer werden versuchen, wieder 6000 Euro an Spenden einzuwerben, wie letztes Jahr“, kündigte Jödicke an. Zudem soll der Termin mit anderen Thüringer Jugendämtern abgestimmt werden, um Ausgaben zu reduzieren. Dem tschechischen Betreiber sei die Kritik aus Thüringen bekannt, sagte Jens Jödicke weiter. Er arbeite daran, diese durch wissenschaftliche Begleitung des Projektes zu entkräften.