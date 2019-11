Anwintern der Frankenhainer Biathleten

Die Ski und die Gewehre blieben im Schrank. Beim Anwintern der Biathleten des SV Eintracht Frankenhain in Liebenstein ging es nur ums gesellige Beisammensein. Dabei wurde auf erfolgreiche Sommermonate zurückgeblickt und den Aktiven viel Erfolg für den Winter gewünscht. Zwei feierten an diesem Abend nicht mit: Erik Lesser und Philipp Horn. „Sie bereiten sich im Kreise ihrer Familie auf die Weltcup-Saison vor“, erklärte Abteilungsleiter Thomas Heyer. Dafür waren viele von denen gekommen, die den zwei Vorzeigeathleten nacheifern wollen.

„Wir haben zur Zeit elf Sportlerinnen und Sportler auf dem Sportgymnasium in Oberhof“, berichtete Sportwart Jan Hofmann. Neben den Biathleten gehören dazu auch zwei Sportschützen und ein Skeletoni. Zudem besucht Leo Brenner nun das Sportgymnasium in Oberwiesenthal nachdem er in Oberhof keine Aufnahme fand. Und wer es nicht aufs Sportgymnasium schafft, der findet bei den Frankenhainer Sommerbiathleten eine neue Heimat, um auch weiterhin sportlich aktiv bleiben zu können. „Die Gruppe hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt“, freute sich Thomas Heyer. All die guten Leistungen haben dazu geführt, dass dem SV Eintracht jetzt zum dritten Mal das „Das Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein“ des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) verleihen wurde. „Wenn man dann in Jena auf der Bühne steht neben einem Verein aus Dresden, der 2000 Mitglieder hat, darunter allein 300 Leichtathleten, und man hat mehr Medaillen als dieser, das macht einem schon stolz“, so Thomas Heyer.

200 Medaillen „gehamstert“

Zwar hat auch der SV Eintracht Frankenhain mit seinen Sektionen Biathlon, Fußball, Schach und Rehesport rund 200 Mitglieder, von denen die Biathleten weit über die Hälfte stellen, „doch aktiv sind ja nur etwa 80“, so Heyer weiter. Diese haben in den letzten drei Jahren rund 200 Medaillen „gehamstert“. Auch in den Sommermonaten kamen wieder etliche hinzu. So siegte zum Beispiel Julius Hofman im Massenstart beim großen Herbstleistungstest der Nachwuchsbiathleten, dem Nordcup. Und Natalie Keller wurde dort sogar Dritte der Gesamtwertung. Die Jüngeren mischten in der Thüringer Rangliste kräftig vorn mit, unter anderem durch drei Siege von Luca Tizian Eberhardt und Leo Brenner. Und auch Langlauf-Umsteiger Hannes Lipfert feierte schon Erfolge. „Wir haben mittlerweile ein großes Einzugsgebiet, auch weil wir in diesem Jahr massiv Werbung in den Schulen g macht haben“, berichtete Thomas Heyer.

Nun fiebern große wie kleine Biathleten dem Winter entgegen. Für die Jugendlichen und Junioren wie Gina-Marie Puderbach sowie Max und Oscar Barchewitz geht es dabei schon im WM-Teilnahmen. Doch auch als rührige Organisatoren werden sich die Frankenhainer wieder hervor tun. „Beim Weltcup in Oberhof haben wir wieder unsere Hütte und kurz danach von 24. bis 26. Januar sind wir Ausrichter des Deutschlandpokals“, blickte der Abteilungsleiter voraus.