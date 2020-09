Arnstadt: Alte Wölfe sorgen für musikalische Abwechslung zum Markttag

Bernd Koch (70, links) und Günther Hedwig (73) als Kochi & Heddi unterhalten zum Markttag die Gäste in der Erfurter Straße in Arnstadt

Es ist ein bisschen wie Stadtfestatmosphäre. In der Erfurter Straße in der Kreisstadt sitzen Bernd Koch (70) und Günther Hedwig (73) als Kochi & Heddi und machen Musik zum Markttag. Die Leute bleiben stehen oder setzen sich auf die Bänke und lauschen den beiden Musikern. Nach jedem Lied gibt es Beifall für die Alten Wölfe wie sie sich nennen. „Wir wollen die Innenstadt ein bisschen mit unserer Musik beleben“, sagt Günther. Wenn das Wetter mitspielt, sind die Musiker nächste Woche wieder da, sowie am 3. Oktober.